憂美課重稅 義大利知名紅酒產區盼停打貿易戰

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（中央社記者黃雅詩羅馬13日專電）美國總統川普揚言對歐盟葡萄酒課徵200%關稅，義大利最老牌紅酒產區「經典奇揚第」執行長戈里表示，美國市場非常重要，約占其外銷35%，盼歐美能以外交化解貿易戰，企業也會積極在亞、歐探索替代市場。

擁有超過300年歷史的「經典奇揚第」（Chianti Classico）產區，位在義大利中部托斯卡尼地區的佛羅倫斯（Florence）與西恩那（Siena）兩個城市之間。產區創立於1716年，以一隻黑公雞為標誌，在台灣與全球皆具高知名度。

「經典奇揚第」執行長戈里（Carlotta Gori）今晚接受中央社等駐義外媒記者採訪時，拿起一瓶訂價9.5歐元（約340台幣）的紅酒，笑稱如果按照大家在新聞上看到的加徵200%關稅消息，那這瓶紅酒在美國恐怕要價27歐元（約970台幣）。

戈里說，加徵高達200%關稅聽起來當然很有威脅性，她希望不會真的實現，不過「經典奇揚第」產區約有350家酒商，不能因遭受突如其來關稅威脅，馬上改變長期經營策略，也不能捲入政治表態。

戈里表示，「經典奇揚第」產區紅酒有8成外銷到世界各地，其中35%是外銷到美國市場，「對我們來說，美國市場非常重要，也很忠誠，我們在美國耕耘多年，不相信美國消費者會這麼輕易離開。」她表示，買合成或機器製品容易取決於價格，但源自特定土地的農產品較難被任意取代。

戈里表示，面對新情勢，產區會更努力探索其他市場機會，但同時仍會積極耕耘美國市場，因為義大利優質紅酒要銷售的對象是美國消費者，不是川普，美國消費者過去30年給予義國紅酒高度信賴，酒商目標是贏得消費者滿意，不是解決政治問題。

戈里表示，就企業角度，當然期待歐盟能保障歐洲與義大利的產品，包括義大利葡萄酒，但她個人認為可使用的工具不僅是貿易戰，因為後果勢必對大家都是災難，她期盼或許能透過外交途徑溝通，緩解雙方衝突關係，而不是讓對峙繼續升高。

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戈里表示，目前「經典奇揚第」產區紅酒銷售到全世界160國，最近幾年一直著重開發有潛力的新市場，特別是在亞洲的日、韓等國，另一發展重點則是北歐。

戈里說，大家可能不知道，「經典奇揚第」也花很多心力打進法國市場，法義都是出產紅酒大國，她希望打破法、義紅酒只能互相競爭，不會互相銷售的刻板印象，「法國是個成熟的紅酒市場，法國人很懂品嚐好酒，所以我們促銷產品不用解釋太多。」（編輯：陳承功）1140314