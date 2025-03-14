日外相會晤美國務卿 要求豁免關稅

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（中央社加拿大查爾瓦克斯13日綜合外電報導）日本外務大臣岩屋毅今天在加拿大會晤美國國務卿盧比歐，就美方未把日本排除在強化關稅措施之外表示「遺憾」，並再度要求美方豁免。

「日本經濟新聞」與共同社報導，岩屋毅在這場為時約35分鐘的會談結束後，向媒體說明交涉過程。他指出盧比歐（Marco Rubio）在會談中提到日美同盟的重要性，並回答「會把日本的想法帶回華府」。

關於美國總統川普（Donald Trump）表明要強化的汽車關稅，以及課徵貿易對象國家相同稅率的「對等關稅」，岩屋毅就此說道：「已表達日本應該被排除在外的立場。」

關於日方要求豁免關稅，經濟產業大臣武藤容治本月10日曾在華府會晤美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等官員，要求美國不要向日本祭出貿易關稅，但未獲豁免承諾。

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美國政府在本月12日強化鋼鋁製品關稅；川普表明計劃要追加進口汽車關稅的細節預計在4月公布。

岩屋毅到加拿大是為了出席七大工業國集團（G7）外長會議。這是川普新政府今年1月上任以來，岩屋毅第3次與盧比歐舉行個別會談。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140314