印度歡慶荷麗節 繽紛彩粉互表祝福戰勝邪惡

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（中央社記者李晉緯新德里14日專電）印度人今天歡慶荷麗節（Holi），民眾把各種顏色的粉末到處潑灑或塗抹在彼此臉上，除表達祝福，也象徵善良戰勝邪惡，當地人、觀光客不分你我，沉浸歡樂中。

荷麗節（Holi）又稱灑紅節，是印度重要節日之一，地位僅次於排燈節（Diwali），印度民眾不分種姓，互灑五顏六色的粉末狂歡慶祝。

印度民眾查蘭（Sapna Charan）告訴中央社記者說：「我們每年慶祝Holi，我們用彩粉、水、水球慶祝。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）向所有人獻上祝福，他在社群媒體X上用印地語（Hindi）寫到：「祝大家荷麗節快樂，願這個歡樂與幸福的節日為每個人的生活注入新的活力，並進一步增添國人團結的色彩。」

Holi的時間是印度教曆法中，每年最後一個月的望日，今年時間落在3月14日，慶祝也以當天為主，但部分地區的活動會延續到15日。

根據印度中等教育中央委員會（Central Board of Secondary Education,CBSE）的時程表，15日是印度12年級學生印地語必修、選修課程的檢定考試時間，為了確保考生權益，CBSE今天宣布，將擇期讓當天無法參加考試的學生補考。

來自西班牙的旅客伊沙貝爾（Isabel）表示，這是她第1次參加Holi，所以非常興奮，她已經準備好要潑灑彩粉，和印度人一起好好享受這場派對。

台灣曾發生「八仙塵爆」案，粉塵可能引發燃燒、爆炸問題，在印度也逐漸受到關注，同一空間大規模灑粉狂歡的情況也變得較罕見，取而代之的是三五成群好友、同事、家人互相灑粉慶祝。

德里某小學的老師接受中央社記者訪問時表示，學校現在不會再統一於某個時段在校園內舉辦慶祝Holi活動，只會透過海報、故事等方式告訴大家Holi的典故，然後把密封包裝的彩色粉末發給小朋友，讓他們放學後自己找時間、找人去玩。

由於彩色粉末不易清洗，且民眾一但「嗨」起來，往往也會對路人、店家進行「無差別攻擊」，因此許多商店、購物中心14日都選擇延後營業時間，等民眾狂歡完，才會重新開門做生意。

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新德里一間高級飯店的服務生告訴中央社記者說：「辦（Holi）活動的話，場面會很瘋狂，到時候飯店內將一團糟，且會很難清理，所以飯店內大部分設施都會關閉，附近的店家也是，直到傍晚才會重新再開。」

荷麗節的前1天則被稱為「小荷麗節」（Chhoti Holi）或「荷麗卡焚燒節」（Holika Dahan），許多聚落會立起象徵女修羅荷麗卡（Holika）的柴堆，並在深夜放火燒掉，象徵與冬天告別、迎接春天到來，但因焚燒物品帶來空污問題，現在這樣的活動已逐漸減少，規模也小了很多。（編輯：唐聲揚）1140314

印度人在荷麗節（Holi）除了灑彩粉狂歡，也會用水槍、水球「攻擊」彼此助興。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月14日

印度基於安全、環保等理由，減少大型荷麗節（Holi）慶祝活動，但民眾仍三五成群把握歡慶的時刻。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月14日

印度人歡度色彩繽紛的荷麗節（Holi），小朋友開心地「重裝出擊」。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月14日