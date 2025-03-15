傳川普政府考慮祭新禁令 對40多國實施旅行限制

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）根據熟知內情的消息人士與路透社看到的內部備忘錄，美國川普政府正在考慮祭出新的禁令，將對數十個國家的公民實施廣泛的旅行限制。

路透社報導，這份備忘錄總共列出41個國家並分成3個組別。第一組有10個國家，包括阿富汗、伊朗、敘利亞、古巴與北韓等，將面臨全面暫停核發簽證。

在第2組中，厄利垂亞、海地、寮國、緬甸與南蘇丹這5個國家將面臨部分簽證暫停核發，會影響觀光與學生簽證以及其他移民簽證，但有一些例外。

備忘錄提到，在第3組中，如果政府「未能在60天內努力解決缺失」，包括白俄羅斯、巴基斯坦與土庫曼等總共26個國家，將被考慮部分暫停美國簽證的核發。

一名不願透露姓名的美國官員提醒，這份清單可能出現異動，且尚未經過包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在內的政府方面批准。

「紐約時報」率先報導了旅行禁令的國家清單。

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此舉讓人想起總統川普在第一個任期內對7個穆斯林為主國家旅客實施的禁令，這項政策經過多次修改後，最終在2018年獲得最高法院裁決維持。

川普1月20日發布行政命令，要求對所有尋求入境美國的外國人加強安全審查，以偵查出國家安全威脅；這項命令指示數名政府成員在3月21日前提交因「審查與篩選資訊嚴重不足」，而應部分或全面暫停旅行的國家清單。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140315