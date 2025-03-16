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美加徵關稅引抵制 德國「反川普」汽水品牌受歡迎

2025/3/16 11:22（3/16 11:36 更新）
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2002年來自漢堡的2個大學生創立的Fritz-Kola，是德國當地有名的汽水品牌，在超市、零售與小吃店都可見。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月16日
2002年來自漢堡的2個大學生創立的Fritz-Kola，是德國當地有名的汽水品牌，在超市、零售與小吃店都可見。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月16日
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（中央社記者林尚縈柏林16日專電）美國總統川普就任後對歐盟祭出高關稅引民眾反彈，發起抵制運動呼籲改買歐洲本土產品。德國民眾響應拒喝可口可樂，轉而支持曾多次以廣告嘲諷川普的本土汽水品牌Fritz-Kola。

德國「商務日報」（Handelsblatt）近日委託民調機構Civey，訪問民眾「是否會因為川普的關稅政策拒買美國商品」，在受訪的5000人中，64%表示「肯定會」或「寧可」避免購買美國品牌商品，24%表明不會抵制。

抵制行動始於被課徵25%關稅的加拿大，接著迅速蔓延到歐洲包括丹麥、瑞典與德國等地。據南德日報（Süddeutsche Zeitung），社群平台Reddit「從歐盟購買」（Buy from EU）群組吸引近17萬名會員加入。

德國網友紛紛在「從歐盟購買」分享自己用了哪些本土品牌，取代日常使用的美國商品和服務，例如註銷亞馬遜（Amazon）改用德國電商Otto、不再訂閱Netflix，改收看同樣提供串流服務的德法公共電視台Arte等。

其中受最多網友討論的，是「再見可口可樂，哈囉Fritz-Kola」（Bye bye Coca-Cola, hello Fritz-Kola）貼文。

創立於漢堡（Hamburg）的Fritz-Kola是德國超市與小吃店都會販售的汽水品牌，過去曾多次製作以嘲諷川普（Donald Trump）為主題的行銷廣告。

2020年Fritz-Kola推出一款無糖汽水，宣傳的廣告看板上印有川普漫畫形象，標語「兩個零，只有一個美味」暗示川普是一個零分政治人物；該品牌也曾在臉書貼出川普被Fritz-Kola瓶身狀炮管射向月球的圖片，藉此表達反川立場。

Fritz-Kola政治表態廣告當時引起不小爭議，卻在現今歐洲「從歐盟購買」抵制風潮下，意外成為取代美國商品的象徵品牌之一。

雖然民調數據與社群媒體上的抵制聲量高漲，但不少專家不看好抵制行動持久性，且憂心這場運動可能「傷敵一千，自損八百」。

國際性管理諮詢公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）歐洲零售與消費品部門負責人明希（Rainer Münch）接受商務日報採訪時說，短期內，美國品牌的銷售額可能受到衝擊，但長遠來看，消費者很難持續改變原有購物習慣。

貿易專家、海布倫大學（DHBW Heilbronn）教授柯杜姆（Carsten Kortum）向南德日報指出，全球化時代，消費產品的來源往往難以明確區分。

「寶僑（P&G）雖然是美國企業，但旗下幫寶適（Pampers）紙尿褲卻在德國生產。」他強調，抵制這些產品能削減美國企業利潤，也會衝擊德國就業機會。

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柯杜姆補充，類似情況也發生在麥當勞、可口可樂等品牌，由於這些企業許多商品原料實際來自歐洲，德國零售商對抵制美國品牌持謹慎態度，目前尚無任何下架計畫。

綜上分析，當前德國民眾拒絕可口可樂改喝Fritz-Kola等響應「從歐盟購買」的抵制行動，還停留在藉消費行為展示訴求的一種政治表態，是否會帶來實際經濟影響改變美歐關稅政策走向，有待觀察。（編輯：張芷瑄）1140316

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柏林民眾超市選購Fritz-Kola，根據民調機構Civey調查，美國總統川普對歐祭出高關稅後，許多民眾拒買美國商品抵制川普貿易政策。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月16日
柏林民眾超市選購Fritz-Kola，根據民調機構Civey調查，美國總統川普對歐祭出高關稅後，許多民眾拒買美國商品抵制川普貿易政策。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月16日
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