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中國申請第二家園居首 大馬憂侵蝕文化身分認同

2025/3/17 12:04
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（中央社記者黃自強吉隆坡17日專電）馬來西亞第二家園計畫（MM2H）以批准中國人的申請居首，受到大馬社會爭論。國會上議院前主席萊士耶丁強調，絕大多數MM2H簽證持有人來自中國，擔心逐漸地侵蝕大馬的文化與身分認同。

自由今日大馬（Free Malaysia Today）馬來文版報導，萊士耶丁（Rais Yatim）於社群媒體平台臉書（Facebook）貼文，以諷刺性的語言祝賀有中國人成為「永久居民」，這都歸功於馬來西亞第二家園計畫。

萊士耶丁指出，政府推出MM2H的目的是要促進社會與經濟發展，提供投資者進入大馬機會，提高人民生活水平，但如今的MM2H卻僅淪為吸引外資途徑。

他說，MM2H核發的簽證大多數持有人來自中國，這種情況著實令人憂心，有可能逐漸侵蝕文化與身分的認同。如果有太多外籍人士進入馬來西亞，勢必會破壞大馬的文化根基，導致語言與文化消失。

萊士耶丁認為，MM2H簽證的核發應該更加透明，並考慮不同國家的申請配額，避免讓中國的申請者占主導地位，希望停止這種偏向中國的做法。

萊士耶丁提出的擔憂引發旅遊、藝術及文化部（MOTAC）部長張慶信（Tiong King Sing）批評。張慶信認為，這種說法過於極端，試圖混淆一般人民對MM2H認知。他指出，大馬是多元文化國家，若有誤導性敘述，甚至可能引發種族或社會衝突。

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張慶信同樣在臉書回應說，MM2H是允許外籍人士根據不同條件申請居住的政策，成功獲准申請者將獲得一定期限的居留簽證，促進大馬的經濟成長，並為國家創造收入。

大馬媒體報導，以2015年迄去年為例，MM2H共接獲3萬303份申請，大馬核准2萬2282件，其中以批准中國人1萬830件最多，遠高於批准韓國的2056件、日本的1675件、孟加拉的1081件和英國的747件。（編輯：陳承功）1140317

張慶信
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