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南韓、烏克蘭外長通話 表達接回北韓戰俘意願

2025/3/17 19:15
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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）南韓外交部長趙兌烈今天下午與烏克蘭外交部長西比哈通話，談及北韓戰俘問題，趙兌烈強調若士兵本人有意願，南韓政府願意全數接回，並提供相關協助。

南韓外交部發布新聞稿表示，趙兌烈今天下午與西比哈通話（Andrii Sybiha），討論援烏、停戰及北韓戰俘等議題，這也是兩人繼去年11月在義大利舉行的G7外長會議場邊進行雙邊會談後首次通話。

據轉述，趙兌烈在通話中表達對烏克蘭停戰的動向相當關注，將努力與國際社會合作，為烏克蘭找回和平及後續重建工作提供協助。

對於烏克蘭軍在戰事中抓捕的北韓士兵，趙兌烈表示，他們在南韓憲法上也屬於南韓國民，強調若當中有人希望前往南韓，南韓政府將全數接受，並依法給予相關協助，也希望烏克蘭政府能就此提供積極協助。

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韓聯社報導指出，這是南韓與烏克蘭首次在部長級對話中談及北韓戰俘問題，可能因俄烏近期在美國主導下加快討論停戰的速度，才就此交換意見。

新聞稿中並未提及烏克蘭方的回覆，僅轉述西比哈對南韓至今提供的支援表達感謝，並說明美國與烏克蘭近期召開的高層會議結果。（編輯：韋樞）1140317

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趙兌烈
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