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面對強勢川普、黨內陷分裂 美民主黨民調創新低

2025/3/17 19:24
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）「今日美國報」報導，今天公布的2項民調顯示，美國民眾對民主黨的好感度創下新低。不久前民主黨才輸掉去年總統大選及參院，如今又面臨黨內分裂等問題，情況可謂雪上加霜。

美國國家廣播公司（NBC）的民調發現，只有27%登記選民表示他們對民主黨抱持「正面」看法，這是1990年以來民主黨在NBC民調的好感度新低。此外，僅有7%受訪者指出，他們對民主黨抱持「非常正面」的看法。

美國有線電視新聞網（CNN）公布的另項民調也發現，僅有29%選民對民主黨抱持正面觀感，這是1992年至今民主黨在CNN的民調新低點。

「今日美國報」（USA Today）報導，美國國會議員上週趕在最後一刻通過法案，避免政府運作中斷。與此同時，民主黨內部的分歧及挫敗感讓國會民主黨人備感困擾。

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報導指，眾院通過共和黨主導的維持政府運作提案之後，參院民主黨人必須做出選擇：支持賦予總統川普（Donald Trump）更多權力的立法；或是允許政府斷炊，但這將導致數十萬公務員領不到薪資。

最後，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）等10名民主黨參議員選擇支持多數共和黨同僚，通過開支法案，成功避免政府關門，但舒默倒戈之舉引發黨內嚴重分歧。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140317

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