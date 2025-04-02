川普馬斯克遇挫 自由派法官贏得威州最高院選舉

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國媒體報導，民主黨支持的自由派法官克勞福（Susan Crawford）今天贏得威斯康辛州最高法院選舉，讓力挺保守派法官薛默的總統川普和富豪盟友馬斯克遇挫。

綜合法新社和路透社報導，這是美國共和黨籍總統川普上任後面臨的首波選舉考驗，引發全國關注，尤其馬斯克（Elon Musk）對共和黨支持的薛默（Brad Schimel）競選活動挹注數百萬美元。

克勞福競選活動則獲得民主黨金主的支持，包括慈善家索羅斯（George Soros）以及伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）。

美聯社預估克勞福勝選進入威斯康辛州最高法院後，自由派法官人數在法院仍將以4比3占多數。

外界普遍將這次的選舉視為對川普執政的初期公投。根據紐約大學（NYU）布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）統計，這場選戰無疑是美國史上最燒錢的法官選舉，候選人、威州黨派和外部團體花費超過9000萬美元。

馬斯克和相關政治團體砸了超過2100萬美元為薛默助選。

威斯康辛州最高法院很可能會在2026年期中選舉和2028年總統競選前，就投票權和選舉規則做出重大裁定，預計這個州屆時在選舉中仍是一大戰場。川普去年11月大選以不到1個百分點的差距拿下威斯康辛州，這是所有州中差距最小。

威斯康辛州最高法院也準備判定墮胎權是否應仍屬全州合法，並可能重新檢視共和黨支持的一項剝奪多數公務員工會集體談判權的法律。

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馬斯克主導的政府效率部（Department of Government Efficiency）負責監督川普大規模削減聯邦政府成本行動。馬斯克成為今天這場選戰的核心人物之一。他3月30日晚間曾舉行集會，他的主要超級政治行動委員會（PAC）當時向兩名選民送出100萬美元支票。

民主黨籍威斯康辛州檢察長考爾（Josh Kaul）提起訴訟，要求阻止這些付款情事，稱他們違反有關反賄賂的州法。威斯康辛州最高法院在3月30日的活動前不久拒絕受理此案，且未發表評論。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140402