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歐盟替敘利亞募款 德國認捐107億

2025/3/17 20:07（3/17 20:18 更新）
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幫助飽受戰火蹂躪的敘利亞重建家園，歐盟將舉辦幫助敘利亞的捐助會議，德國已承諾捐助3億歐元（約新台幣107億元）。
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（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）敘利亞在前總統阿塞德垮台流亡海外後，目前正重建飽受戰火蹂躪的家園。歐盟今天將舉辦幫助敘利亞的捐助會議，德國已承諾捐助3億歐元（約新台幣107億元）。

法新社報導，敘利亞當局將首度派代表參加這項在布魯塞爾召開的年度捐助會議，敘國臨時政府外交部長席巴尼（Asaad al-Shibani）將出席。

這場會議是為了幫敘利亞人和周邊地區難民籌募更多款項，並解決他們最迫切的人道需求。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示：「唯有包容性的政治進程，敘利亞才能迎向和平的未來。」

她宣布德國將再捐贈3億歐元給聯合國及其他組織，為敘國境內和周邊地區敘利亞人提供援助。

由於敘利亞大片地區已淪為廢墟，加上阿塞德（Bashar al-Assad）2011年鎮壓反對派引發內戰，敘國多年來被國際孤立致使經濟滿目瘡痍，以致該國的需求龐大。

據估計，有1670萬的敘國民眾亟需馳援，凸顯敘利亞的人道情況依然十分危急。

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歐盟官員表示，他們期盼中東地區的阿拉伯國家伸援，以彌補美國留下的缺口。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1140317

貝爾伯克
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