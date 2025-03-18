加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟報告揭中國操弄資訊手法 用大量假網站、雇網紅「洗白」
首頁 / 國際

宏都拉斯小飛機墜海 機上18人至少12死

2025/3/18 18:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社宏都拉斯首都德古西加巴18日綜合外電報導）宏都拉斯官員說，1架小型飛機昨天從宏都拉斯附近的加勒比海島嶼起飛時墜入海中，造成至少12人死亡。官員昨晚稱機上有17人，至少6人喪生。

這架蘭薩航空公司（Lanhsa）的飛機，傍晚從宏都拉斯主要旅遊目的地羅阿坦島（Roatan Island）起飛，前往宏都拉斯本土的拉賽巴港（La Ceiba）。

民航官員巴迪亞（Carlos Padilla）說，這架飛機「朝跑道右側急轉彎，掉入海中」。

消防部門說，有12人在空難中喪生，5人獲救，1人失蹤。

根據當地媒體報導，罹難者包括宏都拉斯音樂家馬蒂內茲（Aurelio Martinez），他是加里富納（Garifuna）民族音樂界的著名人物。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方表示，機上共有15名乘客、2名駕駛和1名空服員。

警方聲明還說，事故發生在距離海岸約1公里的地方，肇因於這架英國製造的捷流41（Jetstream 41）客機「明顯機械故障」。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140318

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：