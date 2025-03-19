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波士尼亞塞裔共和國領袖被控違憲 當局發逮捕令

2025/3/19 20:22
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（中央社塞拉耶佛19日綜合外電報導）警方高層表示，波士尼亞－赫塞哥維納（簡稱波士尼亞）當局已對波士尼亞塞裔共和國領導人杜迪克發出逮捕令，這是對他被控違反波士尼亞憲法進行調查的一部分。

法新社報導，警方一週前才指出，他們正試圖詢問杜迪克（Milorad Dodik），他當時仍拒絕配合，並呼籲聯邦警察忽視要求詢問他的命令。

不過根據波士尼亞的回教徒－克羅西亞聯邦（Moslem-Croat Federation）警察首長，當局已對杜迪克發出逮捕令，其中還包含拘留波士尼亞塞裔共和國（Republika Srpska）總理維斯科維奇（Radovan Viskovic）、議會議長斯特萬迪奇（Nenad Stevandic）的命令。

杜迪克因違反維護波士尼亞和平的國際監督人施密特（Christian Schmidt）的決定，自上月被判有罪以來，波士尼亞國內緊張局勢加劇。

杜迪克被定罪後，仍協助推動禁止聯邦警察及司法部管轄波士尼亞塞裔共和國的法律，這些法律後來被憲法法院裁定為非法。

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波士尼亞種族內戰於1990年代結束以來，這個國家由兩個自治實體組成，它們分別是由塞爾維亞裔主導的波士尼亞塞裔共和國，以及回教徒－克羅西亞聯邦。

這兩個實體均有自己的政府和議會，並由力量薄弱的中央機構聯繫在一起。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140319

#司法部
#波士尼亞
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