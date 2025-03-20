德國9號高速公路警追捕卡車100公里 原因調查中

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（中央社記者顏若瑾柏林19日專電）德國警察昨天出動數輛警車與直升機在聯邦9號高速公路追逐一輛失控的卡車，在2小時、約100公里的追逐下，警方最後透過釘刺帶刺破卡車前輪，攔下卡車；司機為41歲的烏克蘭男子，事件原因警方正深入調查中。

德國薩森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）德索-羅斯勞（Dessau-Rosslau）警方昨天接獲報案，一輛行駛在德國聯邦9號高速公路（BAB 9）駛往慕尼黑的卡車，以「之」字行駛方式，在慢車道與快車道上切換。

據了解，德索和哈雷（Halle）警方立即驅車前往該路段試圖攔截駕駛，萊比錫（Leipzig）的警察也出動支援。

警方出動多輛警車和2架直升機，在9號高速公路上追逐卡車司機。然而，卡車司機無視每一個停車訊號，繼續駛往慕尼黑方向。

經過2個小時，約100公里的追逐後，警方透過一塊釘刺帶讓卡車前輪爆裂，在奧斯特費爾德（Osterfeld）路段攔下卡車。據了解，司機是一名41歲的烏克蘭男子。

經警方初步調查指出，該駕駛沒有毒品或是酒精的影響，至於為何沒有停下那台重達數噸的卡車，則有待進一步調查。

據悉，卡車與巡邏車兩度相撞，導致警車損壞與警員輕傷。9號高速公路的南下車道關閉至昨天晚上，造成交通大阻塞。

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德國聯邦9號高速公路是一條南北走向的高速公路，全長530公里，連接柏林到巴伐利亞邦（Bavaria）的慕尼黑（Munich）這兩座城市；中間經過哈雷（Halle）與萊比錫（Leipzig）。

該路段最初是在1930年代，於納粹時期修建，德國分裂後，成為西德到西柏林的交通路線之一，1990年兩德統一後，隨著日益增長的車流量，大部分高速公路也進行翻修。（編輯：陳承功）1140320