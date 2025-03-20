中國在美後院蓋天文觀測站 計畫曝光智利將審查

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（中央社智利首都聖地牙哥19日綜合外電報導）智利今天表示將審查中國在智利國土興建天文觀測站的協議；這項計畫引來美國批評，而華府和北京正在爭奪在拉丁美洲的影響力。

法新社報導，根據中國國家主席習近平2016年與智利北方天主教大學（Catholic University of the North）簽訂的協議，文塔羅內斯天文公園（Ventarrones Astronomical Park）將建在智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama Desert）；這是全世界夜空最黑暗的地區之一，還有許多天文台林立。

智利外交部透過聲明表示，「這項計畫正受到審查，但未取消」；智利外交部並未說明原因。

智利外交部指出，麾下法律部門正在研究這份協議，並與北方天主教大學和中國駐智利大使館接洽，以尋求更多資訊。

北方天主教大學表示，校方已經提供外交部請求的相關資訊。中國大使館則表示．這個天文觀測站是「公開透明的國際倡議」。

不過中國大使館也抱怨稱，「某些國家在國外運作數以百計軍事基地，派遣數以萬計士兵駐紮當地…卻允許自己批評和干預其他國家之間合法的技術合作」。

美國駐聖地牙哥大使館雖然沒有提到這項計畫，不過稱華府「長久以來一直明確表達對中國『軍民融合戰略』的關切，擔心這項戰略在中國人民解放軍、中國民間太空計畫及中國學術與科學組織之間建立聯繫」。

美國大使館新聞部門在致法新社的訊息中強調，「我們不能生活在一個中國在我們地區擁有比我們更大影響力和部署的世界裡」。

美國大使館補充表示：「中國共產黨在西半球與日俱增的角色，威脅到美國的利益。」

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美國兩個世紀以來都將拉丁美洲視為美國的勢力範圍，然而中國已經在此取得進展。

有2/3拉丁美洲國家已加入習近平推動的「一帶一路」（Belt and Road Initiative）基礎建設計畫，中國也已超越美國，成為巴西、秘魯、智利和其他幾個國家的最大貿易夥伴。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140320