歐盟延後對美國威士忌加關稅 爭取談判時間

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國本月初對進口鋼鐵及鋁徵收25%關稅後，歐洲聯盟原擬於4月1日起對美國威士忌等商品加徵關稅以進行報復，但美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐盟將延後實施加稅。

歐盟的反制措施原定於4月1日起分階段生效，但歐盟執行委員會（European Commission）今天宣布，反制措施將於4月中旬一次生效，以便有更多時間與美方磋商。

歐盟原定第1階段將對來自美國的威士忌、汽艇與機車徵收50%關稅，第2階段則針對啤酒、家禽、牛肉及大豆、番茄、覆盆子等農產品加徵關稅，定於4月13日生效。

現在2階段措施都將於4月13日生效，涵蓋估計價值約260億歐元（約新台幣9310億元）的美國商品。

歐盟執委會貿易領域發言人吉爾（Olof Gill）在發給CNN的聲明中表示，第1階段延後實施是為了「有額外時間與美國政府討論」，「這項改變只是微調時間表，不會削弱我方應對措施的影響力」。

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美國總統川普（Donald Trump）已表示，4月2日起將對各國課徵對等關稅，並稱屆時還將宣布對木材、汽車、銅等商品加徵關稅。

川普日前更揚言將對法國與其他歐盟國家的葡萄酒、香檳和其他酒精類產品課徵200%關稅，以報復歐盟將對美國威士忌課徵關稅。（譯者：楊昭彥）1140321