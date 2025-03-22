捷克參議院外委會主席：歐盟應攜手台灣強化歐洲國防供應鏈

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（中央社台北22日綜合外電報導）捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪告訴日經亞洲，台灣對於強化歐洲國防供應鏈至關重要，並警告歐盟，絕對不能讓中國支配歐盟會員國與台灣的往來。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，在捷克政壇頗具影響力的費雪（Pavel Fischer）訪台期間受訪表示，俄羅斯入侵烏克蘭證明「世界並不安全」，即使是聯合國安理會常任理事國，也可以踐踏國際公認的疆界和規則。

他還說，「俄羅斯並非單打獨鬥，中國自始至終與俄同謀」，並指出中國提供金援和「各種軍民兩用技術」。

恢復與俄羅斯的關係並施壓基輔當局，包括不時揚言中止對烏援助，即美國總統川普（Donald Trump）終結俄烏戰爭的方式，因而激發歐洲強化自我防禦的迫切感，本月初歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出「歐洲再武裝」（ReArm Europe）計畫，目標籌資8000億歐元（約新台幣28兆5000億元）。

以此類推，由川普政府對待烏克蘭的方式，以及一再呼籲台灣增加國防預算，令人質疑若中國武力犯台，美國是否會介入。

費雪說：「歐盟徹底清醒，並已發覺這個世界與我們所期望的完全不同。我們以往仰賴俄羅斯的廉價能源，與中國極其優惠的經貿往來，還有美國的保護屏障來打造繁榮，而這些都已告終。」

費雪說，眼下「我們必須從中汲取的教訓是，我們必須做得更多、更好」，他主張與台灣在安全、國防和產業升級方面建立更緊密的夥伴關係，並建議歐盟和台灣簽署投資協議。對於這樣的協議，他說：「越快越好。」

他強調：「我們應該認真看待與台灣合作的潛力。」他舉出一個具體的例子，有鑑於台灣在晶片和其他先進技術方面的優勢，台灣「絕對是合作開發無人機的最佳選擇」。

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費雪曾於2003年至2010年擔任捷克駐法國大使，並兩度競選總統，2018年當選參議員。

費雪表示，考量當前的國際情勢，與台灣加強合作的時機已然成熟，「歐洲此刻應把握良機」，並說因許多歐洲政府已經意識到過度依賴中國進口的風險，同時體認「採購無害產品」的重要性。（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）1140322