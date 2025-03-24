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美特使：川普提議與伊朗對話是為了避免軍事行動

2025/3/24 11:05
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，美國總統川普就可能達成的新核協議與伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）接觸，是為了避免軍事行動。

路透社報導，魏科夫告訴福斯新聞（Fox News）：「我們不需要透過軍事手段解決所有問題。」

「我們對伊朗發出的信號是，讓我們坐下來，看看是否可以透過對話、透過外交到達對的位置。如果可以，我們準備這樣做；如果不行，其他選擇就不是很好的選擇。」

川普本月稍早說，他已致函哈米尼，警告「處理伊朗問題有兩種方式：軍事手段，或者達成協議」。

哈米尼拒絕美國的會談提議，稱其為「欺騙」，還說與川普政府談判會「收緊制裁，加大對伊朗的壓力」。

但伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）本月20日說，德黑蘭會很快對這封信中的「威脅和機會」做出回應。他今天警告，除非美方改變施壓政策，否則不可能與美國談判。

白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）表示，美國尋求「全面廢除」伊朗核計畫。

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他說：「伊朗必須以全世界都能看到的方式放棄其計畫。」

「正如川普總統所說，事情已經到了緊要關頭。所有選擇都擺在檯面上，現在是伊朗完全放棄擁有核武器的願望的時候了。」（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1140324

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