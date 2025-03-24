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傳中國考慮向烏克蘭派維和部隊 北京：完全不實

2025/3/24 17:13（3/24 21:21 更新）
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圖為中國五星旗。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社台北24日電）中國據報正考慮參與歐洲對烏克蘭的維持和平計畫，可能派遣維和部隊前往烏克蘭。對此，中國外交部今天說「有關報導完全不屬實」，中方在俄烏戰爭問題的立場是一貫且明確的。

德國「週日世界報」（Welt Am Sonntag）日前披露，中國正考慮參與歐洲對烏克蘭的維持和平計畫，可能派遣維和部隊前往烏克蘭。有媒體下午在中國外交部例行記者會對此提問，外交部發言人郭嘉昆作了上述回應。

據陸媒財聯社，郭嘉昆強調，「有關報導完全不屬實，中方在烏克蘭危機（俄烏戰爭）問題上的立場是一貫的、明確的」。

在英、法主導下，歐洲各國近期密集研商如何確保烏克蘭達成公正、長久的和平，可能的作法包括由參與「志願者聯盟」（coalition of the willing）的國家派兵赴烏克蘭維和。

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據「週日世界報」，歐盟外交圈知情人士透露，「中國外交官在布魯塞爾試探，這樣的舉措在歐洲人看來是否可以接受或者甚至是樂見的」。

歐洲方面的態度則是「將中國納入『志願者聯盟』，有可能會提高俄羅斯對於維和部隊進入烏克蘭的接受度」，但無論如何這個議題都相當棘手。（編輯：周慧盈/邱國強）1140324

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