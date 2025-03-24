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美俄官員沙烏地展開會談 目標推動黑海停火協議

2025/3/24 16:28（3/24 20:55 更新）
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烏克蘭海岸警衛隊的巡邏艇在黑海航行。（路透社）
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（中央社利雅德24日綜合外電報導）美國與俄羅斯官員今天在沙烏地阿拉伯展開會談，目標是推動俄烏戰爭的廣泛停火。而華府希望在達成更全面的協議前，先促成黑海停火協議。

路透社報導，這場會談是在昨天美國與烏克蘭對話後舉行。美國總統川普（Donald Trump）上週與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）分別通話後，正加大力度推動結束這場長達3年的衝突。

1名瞭解談判規劃的消息人士表示，美方代表團由白宮國家安全會議（National Security Council）高級主任匹克（Andrew Peek）和國務院高級官員安東（Michael Anton）領導。

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白宮表示，達成黑海的海上停火協議，促進航運的自由流通，是這次會談的目標。

俄方將由前外交官、現任聯邦院（Federation Council）外交事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin），以及聯邦安全局（Federal Security Service）局長顧問貝塞達（Sergei Beseda）作為代表。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140324

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