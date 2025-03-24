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以色列空襲加薩各地 醫療機構：釀21死

2025/3/24 20:35
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（中央社開羅24日綜合外電報導）加薩走廊醫療機構今天表示，以色列軍方空襲加薩各地，至少導致21名巴勒斯坦人喪生。與此同時，以軍也對埃及邊界附近的加薩城市拉法展開軍事行動，擴大空中和地面攻勢。

路透社報導，加薩衛生官員表示，自18日以軍再次對加薩發動攻擊以來，已殺害近700名巴人，終結了1月達成停火協議以來數週相對平靜的局面。據悉，上述死者中至少包括400名婦孺。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）指出，該組織的數名高階政治及安全官員也遭殺害；以色列則稱，軍方再次展開行動，以迫使哈瑪斯釋放仍關押在加薩的剩餘人質。

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拉法市（Rafah）當局指出，該市有數以千計民眾被困在特爾蘇丹（Tel al-Sultan）地區。以軍已派遣部隊至當地。

另一方面，以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，以國北部地區今天遭到攻擊，導致1名75歲男子喪命，另有1人受傷。警方稱已「制伏」（意指殺死）攻擊者。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140324

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