川普促談新核協議 伊朗：願展開間接對話

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（中央社德黑蘭24日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）日前要求與伊朗展開談判以簽訂新核子協議之後，伊朗政府今天表示，願意與美國進行間接談判。

法新社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指出，「間接談判的大門敞開」，但排除直接對話的可能性，除非「對方對待伊朗伊斯蘭共和國的態度有所改變」。

阿拉奇提到，只要川普維持他的「最大施壓」（maximum pressure）政策，德黑蘭當局就不會在受到威脅下和華府直接對話。

川普在第1次總統任期間對伊朗採取「最大施壓」政策，他於2018年讓美國退出具有里程碑意義的伊朗核協議，並重新對德黑蘭實施嚴厲制裁。

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伊朗核協議是2015年由德黑蘭當局和西方強權簽訂，協議要求伊朗限制自身的核野心，以換取各國放寬制裁。

美國等西方國家長期指控伊朗追求發展核武，德黑蘭當局始終否認此事，堅稱其進行濃縮鈾活動完全出於和平目的。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140324