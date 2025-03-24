戴恩斯面告李強：川普要求阻斷流出芬太尼前體

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（中央社記者張淑伶上海24日電）美國聯邦參議員戴恩斯23日與中國國務院總理李強會面時強調，美方要求中國採取果斷的行動，阻斷從中國流出的芬太尼前體。戴恩斯受訪時表示，這個問題解決前，中美之間難以進行任何對話。

美國駐中國大使館微信公眾號今晚發布，戴恩斯（Steve Daines）22日與中國國務院副總理何立峰會晤時表達了美國總統川普（Donald Trump）一直以來的要求，即中國阻斷從本國流出的芬太尼（fentanyl）前體，並表示希望美中兩國在不久的將來可舉行進一步的高級別對話。

23日，戴恩斯與中國國務院總理李強會晤，再次強調了川普要求中國採取果斷的行動，阻斷從中國流出的芬太尼前體，結束這些物質對美國人民破壞性的影響。

新加坡聯合早報今天報導，戴恩斯23日接受彭博社電話訪問時說：「在制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國問題解決之前，中美之間難以就關稅和非關稅障礙進行任何對話」。

戴恩斯說，中方明白美國不只是要求緩解製造芬太尼的易製毒化學品流入美國的問題，而是制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國。

報導指出，中國官員稱，美國至今未明確向中方列出改善芬太尼問題的具體要求。川普團隊則否認此說法，並稱要看到中共黨媒人民日報在頭版刊登譴責販運芬太尼的文章，以及北京對芬太尼走私者判處死刑。

美國今年以芬太尼問題為由，已向中國輸美商品加徵20%關稅，中國也提出對美國農產品加徵關稅等措施作為反制。

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今天的中國外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆被問到中方是否將與美方開展對話時回應，中方始終認為中美關係保持穩定、健康可持續發展，符合兩國人民共同利益和國際社會的普遍期待。

據外媒報導，戴恩斯是川普的堅定支持者，曾任美國企業駐中國的高階主管，在中國和香港兩地擁有豐富的工作經驗。戴恩斯是川普今年1月回任美國總統以來，首名訪問北京的美國國會議員及政要。（編輯：邱國強）1140324