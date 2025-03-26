中國神祕網絡刊徵才廣告 朝遭解僱美聯邦僱員招手

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）根據徵才廣告與一名揭發行動的研究人員，一個由一家行事隱密的中國科技公司所經營的企業網絡，一直在試圖招募最近遭解僱的美國政府僱員。

路透社報導，華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）的新興威脅資深分析師賴瑟（Max Lesser）表示，一些刊登徵才廣告的公司是「更廣泛網絡的一部分，它們假冒成諮詢與獵人頭公司，將目標鎖定前政府僱員與人工智慧（AI）研究人員」。

根據路透社的報導與賴瑟的研究，關於據稱涉及這個網絡的4家諮詢與招募公司，目前能公開取得的資訊不多，在某些情況下，這4家公司的網站是重疊的，託管在相同的伺服器上，或有其他數位連結。

這4家公司網站的IP位址與Smiao Intelligence相同，Smiao Intelligence是一家網路服務公司，在路透社報導這個消息時網站已連不上。路透社無法判定Smiao Intelligence與這4家公司的關係性質。

路透社試圖追蹤這4家公司與Smiao Intelligence時碰壁，包括電話無人接聽、電話號碼無法打通、地址虛設與地址通往空地、電子郵件無人回覆以及領英（LinkedIn）上的職缺列表遭刪除。

賴瑟揭發了這個網絡並在報導刊登前與路透社分享他的研究。他說，這項行動遵循了先前中國情報行動中「成熟可靠」的技巧。

他說：「這項活動之所以意義重大，是因為這個網絡鎖定受到最近大規模裁員影響的前聯邦僱員，尋求利用他們的財務弱點。」

路透社無法確定這些公司是否跟中國政府有關，或者確定是否有任何前聯邦僱員被招募。

被問到這項研究時，3名情報分析師向路透社表示，這個網絡看似是一個最典型的例子，顯示外國有關實體如何試圖從遭總統川普與億萬科技大亨馬斯克（Elon Musk）的政府效率部（Department of Government Efficiency）開除或被迫退休的員工身上蒐集情資。

分析師說，一旦被這個網絡僱用，聯邦職員之後可能會被要求分享愈來愈敏感的政府作業資訊，或者推薦可能遭鎖定的其他人，無論他們是自願或不知情地參與。

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中國駐華府大使館的發言人在電郵中向路透社表示，中國不知道任何據稱涉及這項行動的實體，而且北京尊重數據隱私與安全。

白宮發言人表示，中國不斷試圖透過間諜或脅迫手段來利用美國的「自由開放系統」，「現任與前任政府僱員都必須認識到這些政府構成的危險，以及保護政府資訊的重要性」。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140326