日本東京3月測得3次氣溫逾25度 1876年以來首見

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本東京都市中心今天上午測得氣溫逾攝氏25度，是當地本月第3次觀測到氣溫逾25度的「夏日」，也是1876年開始統計以來首次見到的狀況。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

朝日電視台報導，受到以這個時期而言可謂相當強勁的暖空氣流入影響，日本關東地區到近畿地區、中國地方、四國地區、九州北部與南部地區等大範圍區域，今天持續觀測到不合時節的氣溫。

東京都市中心今天上午10時前測得氣溫逾25度；同一時間之前，橫濱與靜岡等地的氣溫也超過25度。

日本各地今天的最高氣溫可能達5月至6月的水準，例如宮崎可能達29度，接近「真夏日」氣溫，靜岡與東京都市中心可能分別達28度及27度。

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位於東京都豐島區的日本氣象協會指出，東京都市中心今天上午10時30分前測得最高氣溫攝氏25.9度，是當地今年觀測到的最高氣溫。

日本氣象協會預測，關東地區這種不合時節的高溫會持續到3月28日，當天東京都市中心的最高氣溫可能達27度。不過3月29日之後，估計有冷空氣流入，氣溫可能會隨之下降，屆時氣溫可能會不到10度。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140326