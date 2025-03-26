日本修法管制選舉海報 宣傳商品最重罰22萬元

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本參議院今天通過公職選舉法修正案，禁止在選舉海報上刊載毀損他人或其他政黨名譽等內容；若以營利為目的使用選舉海報宣傳商品，將被處以100萬日圓（約新台幣22萬元）以下罰金。

「日本經濟新聞」與時事通信社報導，參議院全體會議在執政黨自民黨、公明黨，以及在野黨立憲民主黨、日本維新會等各黨多數贊成下，通過公職選舉法修正案。

新法將在公布後1個月實施，預計適用於今年6月舉行的東京都議會選舉與夏季登場的參議院選舉。

日本朝野這次催生新法是因為2024年東京都知事選舉期間，發生公職選舉法未曾料到的亂象：像是同一個選舉公布欄上張貼大量相同內容的選舉海報，有些海報內容印有幾近全裸的女性或是宣傳「風俗店」（特種行業）等；有些候選人的海報上，還印著可連接到收費網站的QR code（快速反應二維碼）。

而這是因為政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）爆量提名24候選人，並鑽公職選舉法的漏洞，以特定價碼轉讓張貼選舉海報的權利。

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鑒於上述狀況，新法也新規定，「禁止在海報上，刊載有失體面的內容」。

不過，要如何因應無意當選的候選人幫其他候選人助選，以及在社群媒體散播虛假訊息等課題仍待解決。針對這些狀況，新法附則寫著「將採取必要措施」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140326