軍事行動或協議？川普如何應對伊朗核計畫成焦點

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）短短幾天內，美國總統川普先是提議與伊朗對話，隨即轟炸德黑蘭扶植的葉門叛軍。川普政府要求伊朗廢除其核計畫的同時，也給予了更多彈性。

法新社報導，多年來，川普一直以武力作為逼迫對手重返談判桌的手段。

但在伊朗問題上，部分觀察人士認為，與其說川普此舉是一種策略，實際上這會傳達混亂的訊息。真正的辯論點在於這位經常打破常規的總統將如何應對美國近半個世紀以來的對手。

一名西方國家外交官表示：「川普政府內部在伊朗問題上存在許多矛盾。這種狀況遲早會面臨緊要關頭。」由於事涉敏感，這名外交官要求匿名。

川普本月7日表示，他已致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），提議就伊朗備受爭議的核計畫進行談判，他也同時警告，伊朗若拒絕對話，美方可能採取軍事行動。美國盟友以色列也曾做出這類威脅。

川普在第1個任期內撕毀前總統歐巴馬（Barack Obama）2015年與伊朗簽署的核協議，今年他重返白宮後，旋即宣布對伊朗恢復「極限施壓」政策，但他也曾公開表示，實際上他並不願意這麼做。

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）最近接受前福斯新聞台（Fox News）節目主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時暗示要與伊朗妥協。卡爾森是保守派專家，反對軍事干預主義，還曾在川普首個任期內勸他不要對伊朗採取軍事行動。

魏科夫說，川普提出了1項「查核計畫」，以證明伊朗無意發展核武，這與歐巴馬獲得歐洲盟友支持的協議內容一致。

川普的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）不久後表示，目標仍然是「全面廢除」伊朗核計畫。

伊朗堅稱未尋求製造核彈，但美國情報部門認為，一旦伊朗決定製造核彈，很快就能做到。

支持和平解決方案的「國際危機組織」（International Crisis Group）成員瓦艾斯（Ali Vaez）表示，對伊朗來說，透過極限施壓方式來終結核計畫是行不通的。

瓦艾斯說，魏科夫和總統本人「在意識形態上並不反對與伊朗達成互利協議」，但華府似乎沒有其他人贊成這樣做。

瓦艾斯指出，川普身為主要決策者，並沒有展現出對伊朗的關注，而魏科夫早已分身乏術，因為他還要負責加薩走廊和烏克蘭戰爭的談判。

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鑒於川普的過往紀錄，包括在2020年下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），哈米尼將很難接受與川普談判的選項。

中東研究所（Middle East Institute）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）則對外交手段抱持較樂觀的態度。他說，伊朗甚至可以尋求川普青睞的協議，例如在面臨多年制裁後同意購買美國商品。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1140326