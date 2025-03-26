歐盟強化全面安全整備 建議民眾儲72小時避難物資

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（中央社記者田習如布魯塞爾26日專電）歐盟執委會今天推出一套全面整備方案，因應日增的氣候災難、潛在外來威脅、資訊混合戰等風險，內容包括常態舉行跨歐盟的軍警民聯合演習，以及建議民眾家中常備可維持72小時的避難物資。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）密集推進以安全為核心的政策方案。繼2月的增加軍費財務方案「歐洲再武裝」（ReArm Europe）、3月上旬以「2030年準備就緒」（Readiness 2030）為名的國防白皮書，今天公布的方案則針對民防。

這套名為「整備聯盟」（Preparedness Union）戰略方案有30項關鍵行動，涵蓋一般民眾、企業與公部門合作、軍民合作、歐盟成員國合作等面向。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）透過新聞稿表示，「新現實促使歐洲要有新層次的（安全）整備。 我們的公民、成員國和企業需要正確的工具來預防危機，並在災難發生時迅速做出反應」。

方案內容包括與企業協定因應緊急情況的作法，以確保快速獲得必需物資、產品和服務，並確保關鍵生產線安全。對民眾則強化民防教育，包括在學校導入整合性課程並設「歐盟整備日」，以及鼓勵民眾備妥至少保障72小時的緊急避難物資。

執委會也將與歐盟國家協調重要物資儲備，包括救難裝備、疫苗、藥物、關鍵原料、能源、糧食及儲水等；建立跨國整合的預警系統和資訊分享機制，這將不只針對天災，也針對海纜破壞、假新聞等混合式威脅。

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執委會官員在對媒體匿名簡報時表示，愈來愈多的危機範圍超越國家邊界，因此歐盟的角色在協調整合各成員國。對於方案中的「定期進行歐盟範圍內全面整備演習」，他則解釋目前構想範圍是軍、警與醫療等民間機構參與，還未擴及一般民眾。

執委會在新聞稿指出，歐盟已有各種危機管理政策工具箱，但分由不同部門主導，因此這套方案的目標也在於提出共通架構以促進合作，包括使所有涉及政策制定的人員未來都要將安全概念納入思考。（編輯：韋樞）1140326