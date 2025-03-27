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新任俄羅斯駐美大使 將向川普呈遞到任國書

2025/3/27 11:33
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國務院今天表示，俄羅斯駐美大使達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）明天將非正式地向川普政府呈遞到任國書。

路透社報導，根據國務院的公開日程，最近被任命為駐美俄羅斯大使的達爾奇耶夫將呈遞國書。歐洲和歐亞事務局（Bureau of European and Eurasian Affairs）的高級官員波諾（Louis L. Bono）將出席此次活動。

自去年10月俄羅斯前大使離任以來，莫斯科在美國一直沒有大使。

這位新任大使先前曾在俄羅斯駐美大使館擔任兩次長期職位，並於2014至2021年期間擔任駐加拿大大使。像其他俄羅斯高級外交官一樣，他近年來以公開強烈譴責美國和西方國家而為人所知。

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達爾奇耶夫獲任命為駐美大使，正值美俄試圖修復自俄羅斯入侵烏克蘭以來受損的雙邊關係，並舉行會談結束俄烏戰爭之際。

美國總統川普表示，他希望盡快與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤，這將是自2021年以來俄羅斯與美國領袖的首次會議。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140327

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川普
立委關心若列骯髒15國影響 央行：對經濟成長樂觀川普政府擬砍疫苗組織援助 未來5年恐釀百萬人亡
達爾奇耶夫
塔斯社：俄羅斯新任大使抵達美國美俄關係破冰 俄任命新任駐美大使
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