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南韓：北韓年初增派3000兵力 助俄攻擊烏克蘭

2025/3/27 11:50（3/27 12:10 更新）
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圖為2023年2月北韓軍成立75週年閱兵式參與部隊。（北韓中央通信社 via 路透社）
圖為2023年2月北韓軍成立75週年閱兵式參與部隊。（北韓中央通信社 via 路透社）
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（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓軍方今天表示，北韓今年向俄羅斯增派3000名軍人，並繼續提供飛彈、火砲和彈藥協助莫斯科攻擊烏克蘭。

綜合法新社和韓聯社報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）表示，「根據估計，1月至2月間，（北韓）增派3000名軍人作為增援部隊」，還說最初派往俄羅斯的1萬1000名北韓官兵中，據信已有4000人陣亡或受傷。

外界擔心，北韓和俄羅斯深化軍事聯盟，可能促使莫斯科向平壤提供先進武器技術，以換取北韓軍隊部署。

南韓合同參謀本部說，除了部署軍隊之外，北韓還持續向俄羅斯供應飛彈、彈藥和火砲裝備，包括「大量短程彈道飛彈和約220門170毫米自走砲和240毫米火箭發射器」。

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南韓軍方表示，北韓似乎正在進行技術升級以發射另一枚軍事間諜衛星，不過目前還沒有跡象顯示北韓即將發射這類衛星。

南韓合同參謀本部說，正在密切監視北韓可能的挑釁行為，包括發射固體燃料洲際彈道飛彈、極音速飛彈和潛射彈道飛彈。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140327

#烏克蘭
#莫斯科
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