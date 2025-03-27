美國對進口車課稅 加總理批等同直接攻擊工人

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（中央社蒙特婁26日綜合外電報導）美國總統川普宣布將課徵汽車進口關稅，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天憤怒地表示，這是對加拿大工人的「直接攻擊」。

法新社報導，卡尼表示：「我們將捍衛我們的工人。我們將捍衛我們的公司。我們將捍衛我們的國家。我們將團結一致捍衛。」卡尼把起身對抗川普作為他競選4月28日大選的基石。

他發表演講時表示：「這將對我們造成傷害，但經歷過這段時期，只要我們同心協力，我們將變得更加強大。」

他說：「當然，我們已經宣布報復性關稅。我們還有其他報復性關稅的選項。」他又說，他已召集加拿大官員於明天開會，「討論我們的貿易選項」。

稍早，川普宣布將對所有非美國製造的汽車與小貨車徵收25%的永久性進口關稅。

在美國銷售的汽車中，約有50%是在美國製造。在進口車中，約一半是來自墨西哥與加拿大，這兩國與美國工業在三方自由貿易協定下擁有高度整合的供應鏈。

川普先前對墨、加兩國課徵關稅，但給汽車製造商暫時的緩解期。

卡尼是在與汽車工人和工會領袖會談後發表演說，並承諾自加拿大報復性關稅籌集的任何基金，都用來支持他們的就業。

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他說：「講白點，這是一場直接的攻擊，是對我今早在大使大橋（Ambassador Bridge）上挺身支持的工人的直接攻擊。」大使大橋連結加拿大城市溫莎市（Windsor）與美國以汽車工業中心聞名的底特律。

卡尼表示，大使大橋「一直以來都是兩國緊密聯繫的象徵與現實，包括親緣關係的聯繫、商業關係的聯繫，但現在這項關係正在遭受破壞」。（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）1140327