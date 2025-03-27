力拚2030年國防預算占GDP3.5% 瑞典擬舉債9900億

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩27日專電）瑞典政府26日宣布執政集團中的各黨派都支持未來10年內舉債3000億瑞典克朗（約新台幣9900億元），以增加國防預算，達成在2030年國防預算占GDP3.5%的目標，這將是冷戰後瑞典國防預算占GDP比重的新高。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）26日召開記者會表示，面對俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭以及越來越不確定的跨大西洋關係，這些不確定性預計將會延續下去。

他表示，瑞典將會繼續與其他盟國站在一起，繼續支持烏克蘭，希望能達成停火以及有未來願景的和平協議。

瑞典也必須繼續強健國防，才能有足夠能力保衛瑞典和其公民；而瑞典也需要跟其他歐洲的北約（NATO）會員國合作，增強北約在歐洲的防禦能力；瑞典也會持續跟其他歐洲國家合作，讓歐洲有足夠能力自我防衛。

他表示，政府認為事態緊急，因此決定要大幅增加國防預算。預計將在未來的10年內舉債3000億瑞典克朗，希望藉此在2030年讓國防預算達到GDP的3.5%，這是冷戰後瑞典最大幅度的增加軍備預算占比。

他認為，北約最有可能會建議各國的國防預算占比落在3%到4%之間，因此瑞典將目標訂在3.5%。

為在短時間內達到目標，又不擠壓其他重要的政府支出，例如國內安全等，瑞典政府提出透過舉債的方式增加國防預算。

克里斯特森表示，希望在6月北約召開大會前，能通過這項決議。目前執政集團在國會占多數席次，但他會繼續跟在野集團討論，希望能提出各黨都能接受的方案，得到國會最大的支持。

在野集團的各個政黨對於此項提議都表示支持，綠黨表示，軍事預算當然重要，但也不能忘記氣候與基礎建設，政府可能需要增稅；而左派黨表示，希望可以增設一條專向高收入族群徵收的備戰稅。

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根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的資料，瑞典的國防支出在1960年代大概維持在GDP的3.5%至4%，冷戰後期維持在3%左右，冷戰結束後下降到2%左右。

目前瑞典國防預算的GDP占比為2.4%，增加占比的目標原本落在2.6%。（編輯：田瑞華）1140327