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為保共和黨眾院席次 川普撤提名眾議員任聯合國大使

2025/3/28 05:02（3/28 05:23 更新）
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美國總統川普27日撤回提名共和黨聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）為美國駐聯合國大使的人事安排。史蒂芬尼克今年初在參議院外交委員會人事聽證會上表示，美國必須確保台灣在國際組織中獲得最大程度、有意義的參與。（中央社檔案照片）
美國總統川普27日撤回提名共和黨聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）為美國駐聯合國大使的人事安排。史蒂芬尼克今年初在參議院外交委員會人事聽證會上表示，美國必須確保台灣在國際組織中獲得最大程度、有意義的參與。（中央社檔案照片）
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓27日專電）美國總統川普今天撤回提名共和黨聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）為美國駐聯合國大使的人事安排，理由是為了守住共和黨席次，確保眾院多數席次優勢以推進川普政府「美國優先」的各項政策。

川普（Donald Trump）今天下午在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，推進「美國優先」政策時，「保住國會每一個共和黨席位至關重要」。「我已要求伊麗絲，作為我最大的盟友之一，繼續留在國會」，協助推動減稅、經濟增長、邊界、能源及國防相關政策，「讓美國再次偉大」。

川普表示，在共和黨以些微領先差距成為眾院多數黨的情況下，他不願冒險讓其他人競選史蒂芬尼克留下的國會席位，還有其他人能做好聯合國的工作，因此，史蒂芬尼克將留在國會，重返共和黨領導團隊。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）稍早報導，史蒂芬尼克擔任聯合國大使的提名恐不保，這是因為共和黨加大施壓力道，要她退出該職位。

儘管史蒂芬尼克的任命可望獲得聯邦參議院同意通過，多位消息人士告訴CBS News，有關她是否該退出聯合國大使職位的討論仍持續。史蒂芬尼克尚未辭去國會席位，以共和黨目前在眾議院的席次看來，共和黨需要保住每一個席位。

共和黨目前在眾議院共有218席次，民主黨掌握213席次。目前有4個席位空缺。

史蒂芬尼克是眾院軍事委員會及情報委員會中級別最高、任職時間最長的女性，也是「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」成員。她多年來參與協商年度國防授權法案。

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在紐約州北部成長的史蒂芬尼克在2015年以溫和派形象進入國會。10年過去，史蒂芬尼克成為最挺川普的議員之一。

史蒂芬尼克今年初在參議院外交委員會人事聽證會上表示，美國必須推舉本國或盟國的候選人競爭聯合國關鍵職位、密切檢視聯合國文件是否納入中共「特定語言」，以及確保台灣在國際組織中獲得最大程度、有意義的參與。（編輯：楊昭彥）1140328

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