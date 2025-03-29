加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

范斯率團訪格陵蘭美軍基地 稱沒必要動用軍事力量

2025/3/29 04:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社丹麥皮圖菲克28日綜合外電報導）美國總統川普揚言吞併丹麥領土格陵蘭之際，副總統范斯（JD Vance）今天率團訪問當地一處美國軍事基地，此舉被丹麥和格陵蘭視為挑釁之舉。

法新社報導，這支美國代表團成員還包括國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）及能源部長萊特（Chris Wright）等人。

范斯在格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）舉行記者會表示：「我們向丹麥傳達的訊息很簡單，即你們沒有為格陵蘭人民做好工作。你們對格陵蘭人民的投資不足，對這片美麗而神奇大陸的安全架構投資也不足。」

范斯說：「我們認為沒有必要動用軍事力量。我們認為這合乎邏輯。」

他表示，相信美國總統川普將能與格陵蘭達成協議。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普有心取得這處資源豐沛的戰略要地，他於范斯前往格陵蘭之際在白宮告訴記者，美國為了「世界和平」須取得格陵蘭。

他表示：「我們談的不是美國和平，我們談的是世界和平，講的是國際安全。」（譯者：徐睿承）1140329

#川普
#丹麥
#格陵蘭
#白宮
#美國
#范斯
范斯
川普國安群組揭露蔑視歐洲 跨大西洋關係敲喪鐘白宮口角國際譁然 民調：較多民眾認為澤倫斯基未對川普不敬
川普
美加領袖進行「極具建設性」通話 同意4月底面談川普欲掌控加薩格陵蘭加拿大 多數美國民眾不支持
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：