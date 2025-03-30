日媒：北京擬趁虛而入 瓦解美日韓同盟關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）日本共同社披露，中國政府正試圖以朝鮮半島無核化為中心而加強中日韓3國合作，以瓦解美日韓同盟關係，削弱美國對亞洲太平洋地區的參與。

據共同社中文網昨天的消息，中朝關係人士透露，中國駐北韓大使王亞軍去年10月臨時回國，「據稱此舉有表態抗議的意圖，中朝兩國間的分歧加大。中方或許對於無法阻止朝鮮（北韓）開發核武的現狀感到擔憂」。

報導說，美國川普政府今年1月上台後，美國與日、韓等盟友的協作開始動搖，中國負責日、韓外交與朝鮮半島問題的官員因此形成了共識，認為「出現了向日韓靠近的空間」。

報導表示，為抓住擾亂美日韓步調的戰略機遇，中方針對就朝鮮問題展開合作進行討論。由於中日韓一貫將朝鮮半島無核化作為目標，政策制定官員指這是3國利害最一致的領域。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國已向韓國表示中國國家主席習近平將出席10月下旬至11月初在韓國召開的亞太經濟合作會議（APEC）領導人會議，並正研究將此作為正式訪問。

報導表示，儘管韓國政局動盪，但中方展示了重視韓國的姿態，並表態有意早日舉行中日韓領導人會談。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140330