尼坦雅胡矢言加強施壓哈瑪斯 努力讓加薩人「自願移民」

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（中央社耶路撒冷30日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天矢言加強施壓「哈瑪斯集團」，同時持續協商讓以色列人質獲釋，並努力使美國總統川普提倡讓加薩人民「自願移民」的計畫得以執行。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列內閣同意加強施壓巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）。哈瑪斯則稱已同意埃及、卡達等斡旋者的停火提案。

經歷之前為期2個月的停火後，以色列恢復轟炸加薩走廊（Gaza Strip），並再度派兵進入加薩，但尼坦雅胡否認以色列沒在協商的說法。

哈瑪斯昨天宣布同意一項停火提案，根據維安消息人士，其內容包括每週釋放5名以色列人質。但哈瑪斯拒絕考慮按以色列的要求放下武器。

今天是穆斯林開齋節（Eid al-Fitr）假期的第一天，加薩衛生當局稱至少20人死於以色列空襲，其中包括數名孩童。在南部甘尤尼斯市（Khan Yunis），一個帳篷內就有9人喪命。

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尼坦雅胡今天還說：「我們將確保加薩走廊普遍安全，並使川普的自願移民計畫能夠執行。」

川普（Donald Trump）原本提議將加薩230萬人口全數遷往埃及、約旦等國家，並將加薩走廊開發成美國擁有的度假勝地，然而沒有國家同意接收加薩居民。（譯者：楊昭彥）1140330