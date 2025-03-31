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川普：若伊朗不達成核協議將遭轟炸

2025/3/31 02:22
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天威脅，如果伊朗在其核計畫的議題上不與華府達成協議，將會遭到轟炸並且被課徵「次級關稅」。

川普3月初透露，已致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）要求就核協議展開談判，並警告如果拒絕，美方可能會採取軍事行動。伊朗27日回應，拒絕在壓力下直接談判。

路透社報導，這是自從德黑蘭拒絕與華府直接談判以來，川普首度就此事表態。他告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），美國和伊朗官員正在磋商，但沒有予以詳述。

川普在電話訪談中說：「若他們不達成協議，會有轟炸…會是他們以前不曾見過的那種轟炸。」

他同時表示：「如果他們不達成協議，我有可能對他們實施次級關稅（secondary tariff），就像4年前那樣。」

針對川普敦促德黑蘭達成新的核協議一事，伊朗透過阿曼王國轉達回應。伊朗官媒27日引述外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指出，其政策就是不會在蒙受最大施壓手段和軍事威脅之下，與美國進行直接談判。

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伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天重申：「已經拒絕（對美國）直接談判，但是伊朗一直在參與間接談判，現在也是這樣。最高領袖強調過，間接談判仍然可以繼續。」

川普在訪談中同時威脅將對俄羅斯和伊朗祭出所謂次級關稅。他上週簽署行政命令，批准對委內瑞拉的石油買家實施這種關稅。（譯者：何宏儒）1140331

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