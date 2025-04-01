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伊朗：若遭攻擊只能尋求核武 別無選擇

2025/4/1 11:51
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（中央社德黑蘭31日綜合外電報導）美國總統川普威脅伊朗，若不與華府達成核協議將進行轟炸。伊朗最高領袖顧問拉里賈尼今天警告，如果伊朗遭美國或其盟友攻擊，將尋求獲得核武，別無選擇。

綜合法新社與路透社報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問拉里賈尼（Ali Larijani）接受國家電視台訪問時表示：「我們不會走向（核）武，但如果有人在伊朗核議題犯錯，就會迫使伊朗走向核武，因為（伊朗）必須自衛。」

拉里賈尼補充說：「伊朗不想這樣做，但…（它）別無選擇…如果（美國）決定自行或通過以色列轟炸，將迫使伊朗做出不同的決定。」

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普29日表示如果伊朗不同意核協議「將會遭到轟炸」，他還威脅要以所謂「次級關稅」（secondary tariffs）懲罰伊朗，也就是對與美國制裁國家有貿易往來的實體開徵額外關稅。

儘管川普威脅愈發尖銳，但目前尚不清楚他會由美國轟炸伊朗還是與其他國家協調行動，協調對象可能是伊朗宿敵以色列。

哈米尼在穆斯林齋戒月結束之際發表談話說：「他們威脅製造混亂…如果實施攻擊的話，必遭強烈反擊。」

伊朗今天也向聯合國安全理事會（United Nations Security Council）抗議川普「魯莽與好戰」的言論，稱其「公然違反國際法」與「聯合國憲章」（United Nations Charter）。

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根據路透社看到的一封信，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）寫道，伊朗「強烈警告不要採取任何軍事冒險主義，並將對美國或其代理人以色列政權侵犯主權、領土完整或國家利益的任何侵略或攻擊，做出迅速果斷的回應」。

哈米尼表示：「這個地區只有一支代理力量，那就是腐敗篡位的猶太復國主義政權」。他並呼籲「消滅」以色列。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140401

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