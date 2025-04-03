川普關稅令日本產業憂景氣減速 怒斥「胡搞瞎搞」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京3日專電）美國川普政府宣布對等關稅細節後，日本產業發出憤怒之聲，「真是胡搞瞎搞」。隨著5月發表決算報告即將來臨，企業急於評估這些措施對業績的影響，憂心景氣減速。日本朝野領導人將於明天會談，商討應變對策。

共同社報導，山葉發動機（Yamaha）社長設樂元文接受訪問時表示，如果公司主力商品船外機被納入24%的關稅範圍，將對營業利潤造成「數百億日圓的（負面）影響」。他表示，可能會透過漲價或消減成本來降低衝擊。

老牌電機製造商卡西歐計算機（Casio）指出，「這對業績以及在美國銷售的影響令人擔憂」，並表示正在考慮重新評估北美市場手錶與電子計算機等產品的生產據點。

汽車零組件廠電裝（Denso）表示，「正在努力收集詳細訊息並研擬對策」。索尼集團也指出，「正在仔細評估可能產生的影響」。

相關人士透露，部分大廠原本計畫在發表決算報告的時候公布業績預測，但是「目前的事業環境與原先預測的天差地別，我們根本無所適從」。一家汽車零組件製造商憤怒說，「究竟發生了什麼事，我們根本搞不清楚狀況」。

為了應對川普的關稅措施，自民黨的日本首相石破茂、立憲民主黨代表野田佳彥等朝野領導人，預計明天會談。

川普關稅措施公布後，日本朝野已經開始分別就應對方案展開討論，但由於新措施預料會對國民生活、汽車等諸多產業以及日本整體經濟造成重大影響，因此被認為有必要由朝野領導人共同協商。石破茂預料會向各政黨說明日本政府目前的應對情況。

日本官房長官林芳正近日在例行記者會上表示，「已透過各種管道向美國政府表達關切，要求不應採取片面的關稅措施。至於美國將採取的措施內容、對日本造成的影響等將詳查，持續強烈要求美國重新審視」。

林芳正說：「美國政府的關稅措施生效的話，會儘速設置特別諮詢窗口、對日本企業實施資金調度支援等。」石破政府決定在日本設置1000處特別洽詢窗口當作短期應對措施，以因應中小企業的擔憂。

不過，對於日本政府應對遲緩，自民黨內已經出現不滿聲音。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

自民黨的前經濟安全保障擔當大臣高市早苗今天在自民黨總部舉行的保守派議員會議上表示，「看不出是誰在指揮全局，這裡頭有問題，讓人感到非常遺憾」。

她表示，日本應該要配合美國公布政策的時間，由經濟產業大臣武藤容治前往美國，和美方閣員會談，「這樣才能顯現出我們認真的態度」。（編輯：唐聲揚）1140403