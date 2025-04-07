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中美元首就關稅會談？北京：施壓不是打交道方式

2025/4/7 16:28
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（中央社記者張淑伶上海7日電）美國2日提出對中國商品34%的「對等關稅」後，中國很快宣布也提高同等關稅等反制措施。對於中美元首是否近期會就關稅展開會談，中國外交部發言人林劍今天說，「施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式」。

北京日報app（應用程式）報導，有外媒在今天的中國外交部例行記者會上提問，中方近日發布的對美關稅反制聲明，並沒有提到要和美方進行談判。在什麼條件下，雙方才會舉行談判？中美領導人是否會在近期就此事舉行會談？

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林劍表示，關於對話的具體問題，「建議向中方的主管部門進一步瞭解」。中方已多次強調，施壓和威脅不是和中方打交道的正確方式。中方將堅定維護自身正當的權利。

美國總統川普2日宣布實施「對等關稅」，對中國的輸美產品加徵34%關稅，9日生效。中國4日也宣布，將對美國進口商品加徵34%關稅，10日中午12時1分生效，此外還有多項非關稅制裁措施，包括：限制7種稀土元素出口、將11家美國公司列入不可靠實體名單、對美國出口的醫療影像設備展開貿易調查、對美國化工巨頭杜邦展開調查等。（編輯：邱國強）1140407

林劍
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