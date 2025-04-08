助菲律賓維護海事安全 澳洲贈20套無人機系統

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（中央社記者林行健菲律賓馬里威勒斯鎮8日專電）澳洲政府今天向菲律賓海岸防衛隊（PCG）贈送20套無人機系統和訓練配套，協助菲律賓提升海事安全維護能力，深化兩國戰略夥伴關係。

捐贈儀式在距菲律賓首都馬尼拉一灣之隔的巴丹省（Bataan）馬里威勒斯鎮（Mariveles）沙灘舉行。20套無人機系統與訓練配套價值3400萬披索（約新台幣1962萬元）。

澳洲駐菲大使劉海京（Hae Kyong Yu）表示，澳洲承諾協助戰略夥伴菲律賓提升海事安全維護能力、支持國際法，以及管理海洋資源。

劉海京說，這20套無人機系統分為短、中、長程3種機型，特別為菲律賓的操作環境所挑選。

菲律賓海防隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）說，這些無人機將被編入海防隊航空指揮部的無人機中隊，延伸海防隊船艦運作、監控範圍，提升海上疆域感知能力。

加文指出，無人機可節省船艦燃料，並讓人員執勤時面對較低風險。

澳洲數名無人機專家已抵達菲律賓，為菲律賓海防隊30 名無人機中隊成員進行為期4天的訓練。

這批無人機系統也是澳菲民事海上合作項目之一，其他合作項目包括船舶修復、研究生獎學金、操作培訓、海洋保護和年度海洋法課程。

澳洲和菲律賓於2024年簽署「加強海事合作備忘錄」，同意加強民事海上合作。劉海京表示，2025至2029年間，提供給菲律賓的民事海上合作經費將倍增至6億4900萬披索。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別索討南海的全部或部分主權。其中，菲律賓與中國在南海的對抗近年來漸趨激烈。

菲律賓軍方今天宣布，3月約有40艘中國海警船、軍艦進入菲律賓聲索海域。

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菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）昨天指控，中國3302號海警船於4月6日及7日多次在三描禮士省（Zambales）海域，試圖衝撞菲律賓海防隊船艦。

三描禮士省海域緊鄰黃岩島（又稱民主礁）海域。（編輯：陳妍君）1140408