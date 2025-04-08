民間強力反彈 泰國國會延後辯論賭場合法化草案

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（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）泰國以為泰黨為首的執政聯盟致力於賭場合法化，但遭到民間強力反彈。泰國國會眾議院原定明天要對賭場合法化的草案展開辯論，泰國總理貝東塔今天表示，國會將延後辯論這項草案。

賭博目前在泰國是非法行為，合法的只有少數政府允許的活動，如賽馬或樂透，但看準博弈產業合法化後帶來的龐大收益及吸引更多國際觀光客，泰國內閣會議在今年1月13日通過綜合型娛樂設施商業法（Entertainment Complex Business Act）草案。

泰國政府參考新加坡的範例，主張設置一座綜合性的娛樂設施，裡面包括賭場、主題公園和會展中心等設施，進入賭場會設有年齡門檻及入場費。

執政的為泰黨（Pheu Thai）認為賭場合法化有助吸引觀光客，並增加工作機會和觀光收入，但遭到來自民間的強力反彈，不同的團體數度到總理府前面抗議，一份泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration,NIDA）做的民調顯示，6成的民眾反對賭場合法化。

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明天國會眾議院的會議預計要對草案展開辯論，泰國公視（Thai PBS）報導指出，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天在內閣會議後表示，她和執政聯盟中的各黨領導人討論後，認為目前政府還有其他更緊急的事情要處理，例如應對美國的對等關稅政策以及地震後的後續處理等，因此明天的國會中不會辯論這項草案。

貝東塔表示，政府不是要撤回賭場合法化的草案，只是延後，政府會持續傾聽各界意見，並可能在國會眾議院下次會期時再度提出這個草案。（編輯：陳承功）1140408