多明尼加夜店事故98死 生還者：坍塌衝擊如海嘯來襲

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（中央社聖多明哥9日綜合外電報導）多明尼加共和國首都聖多明哥（Santo Domingo）熱門夜店Jet Set發生屋頂坍塌事故，死傷人數增至98死160傷。有生還者描述坍塌衝擊力之大，宛如海嘯或大地震來襲。

法新社報導，這起屋頂崩塌事故發生超過24小時後，搜救人員持續加緊作業，任務偏重在遺體搜尋上。

約有370名人力在如小丘般的瓦礫、鋼筋和錫板之間細細找尋，不放棄找出生還者的希望。

多明尼加媒體指出，事故發生在8日凌晨0時44分（格林威治時間4時44分）左右，當時夜店裡有500到1000人。這家夜店可容納700人坐席和約1000人站席。

緊急行動中心主任曼德斯（Juan Manuel Mendez）說，截至9日清晨，死亡人數已從最初的15飆升至98。

他稍早說：「只要還有人有生還的希望，各單位就會竭力搜救或替這些人善後。」

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生還者潘尼亞（Iris Pena）描述她和兒子是如何逃過一劫。她告訴SIN電視台說：「一度有泥灰像塵埃般散落至桌上的飲料之中。」

她說，接著「一顆石塊掉了下來，砸碎我們那桌的桌面，我們落荒而逃」。她說：「衝擊力之大，宛如海嘯或地震來襲。」（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1140409