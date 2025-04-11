教宗便衣現身梵蒂岡教堂 信徒感動哭泣

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（中央社記者黃雅詩羅馬10日專電）仍在養病的教宗方濟各今天突然現身聖伯多祿教堂，讓許多信徒驚喜落淚。在場信徒向梵蒂岡新聞網表示，「看到教宗穿著便衣，簡樸得像個孩子，我們都很感動，連維安人員也哭了。」

教宗方濟各（Pope Francis）3月23日出院後，在居所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）持續休養。教宗只要一陣子未公開露面，社群網路就會開始流傳教宗病重甚至已過世的謠言，教宗近日頻繁露面，讓相關傳言不攻自破。

教宗方濟各上週日首度驚喜露面，坐著輪椅穿過聖伯多祿廣場，昨天梵蒂岡公布教宗私下接見來訪的英國國王查爾斯三世（King Charles III）伉儷。

梵蒂岡新聞網報導，教宗今天下午突然現身聖伯多祿大教堂，讓在場約百位信徒又驚又喜；教宗並在先教宗庇護十世（Pio X）、本篤十五世（Benedetto XV）的陵墓前祈禱。

報導描述，約下午1時左右，聖伯多祿大教堂的走道響起幾位女信徒的呼喊「教宗來了」，大批朝聖者立刻圍過來向教宗問候，其中有些是正在聖伯多祿大教堂內部維修的工作人員，教宗與部分信徒握手，向幾位孩子降福，過程大約數分鐘。

報導引述許多在場者的見證，信徒表示，教宗坐著輪椅現身，蓋著禦寒毯子，鼻子上戴著氧氣導管，「看到他穿著便衣，簡樸得像個孩子，我們都感動極了。大家都哭了，就連維安人員也哭了。」

報導引述，許多信徒留下喜悅的眼淚，認為教宗已比先前恢復很多，雖然教宗仍在受苦，但教宗的眼神澄澈、目光專注。

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不少義大利媒體認為，教宗病況逐漸好轉，教宗以某種方式參與復活節慶祝活動的機率大增。不過媒體播出教宗今天戴著病容現身的影片後，也有許多天主教網友留言主張，教宗是高齡病患，應讓教宗多休息、減少曝光。

教宗出席活動通常會穿著象徵天主教會領袖的白袍，根據影片，教宗今天現身僅穿一件直條紋披風、黑色長褲，也未戴上白色帽子，與平常形象非常不同。（編輯：陳慧萍）1140411