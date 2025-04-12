川普完成健檢自認狀態極佳 稱認知測驗全答對

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今天接受重返白宮以來第一次年度健康檢查後說，他覺得「狀態非常好」，還稱讚自己的心智和認知能力，同時說白宮醫師的健檢報告最快可能要週末才會準備好。

綜合法新社和美聯社報導，川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「我覺得我狀態非常好，心臟很好。」他還說：「我做了認知測驗，除了告訴各位我每一題都答對以外，不知道還有什麼可說。」

78歲的川普今年1月成為美國史上就職時最年長的總統，他在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）待了近5小時，接受「所有想像得到的測試」。

川普長期質疑前任總統拜登的體能和心智能力，卻向來將自己的基本健康狀況保密，迴避了總統在醫療問題上公開透明的慣例。他說，有關他身體最新狀況的報告應於本月13日完成；但若從前例看來，報告提到的細節可能不多。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說，白宮醫師會盡快公布有關川普健康的資料，報告會很全面。

川普做完健康檢查後直接搭乘專機飛往佛羅里達州度週末。他在機上告訴記者，醫師給了他「一點」關於改變生活方式以增進健康的建議，但他沒有說明是哪些建議。

他說，美國人民希望總統接受心智敏銳度檢查；他再次批評「拜登拒絕接受檢查」。

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這份健檢報告將是川普自去年7月在賓夕法尼亞州造勢大會上遇刺後公開的第一份關於他健康的資訊。

在川普第一次執政時擔任白宮醫師的傑克森（Ronny Jackson）曾於2018年說，川普的飲食若更健康，可望「活到200歲」。傑克森當時的報告建議川普減重10到15磅（約4.5到6.8公斤），但也說川普整體「健康狀況極佳」，且沒有「任何認知問題」的跡象。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140412