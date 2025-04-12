大阪世博開幕式 黃志芳、台灣館長邱揮立受邀觀禮

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（中央社記者楊明珠、戴雅真大阪12日專電）2025年世界博覽會（大阪世博）將於今天下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」舉行開幕式，外貿協會董事長黃志芳和TECH WORLD館館長、外貿協會副秘書長邱揮立代表台灣出席，受邀坐在正前方區觀禮。

開幕式除了日本首相石破茂、參加國家的代表之外，日皇德仁與皇后雅子、世博名譽總裁秋篠宮及秋篠宮妃紀子將出席，會場周邊維安森嚴。

日本公益社團法人2025年日本國際博覽會協會將於今天下午2時（台灣時間1時）舉行大阪世博開幕式。地點在大阪灣的人工島夢洲（位於大阪市此花區）的會場內活動館「夏恩帽」（Shining Hat）、EXPO國家日大廳「雷格登」（National Day Hall Ray Garden）舉行。

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另外，台灣推出的「TECH WORLD（科技世界）」館將於22日舉行開幕式，今天多位國會議員出席世博開幕式前表示，22日TECH WORLD正式開幕當天也會出席。

TECH WORLD館編列20億元預算打造，因台灣不是國際博覽局（BIE）成員，這次以「玉山數位科技株式會社」的企業館身分參展。不過，TECH WORLD館的英文字母縮寫TW館，讓部分日媒會心一笑，認為台灣找到了巧門向國際宣傳。（編輯：周永捷）1140412