LGBTQ彩虹旗變灰旗 示威者發揮創意嗆匈牙利政府

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布達佩斯12日綜合外電報導）上萬名匈牙利民眾今天身穿灰色衣物、揮舞灰階旗幟、手持諷刺標語走上街頭，以一片灰色人海挖苦總理奧班對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利與多元性的打壓。

法新社和路透社報導，抗議者高舉的標語寫著「千篇一律才夠潮」、「審查萬歲」等諷刺語句，矛頭直指奧班（Viktor Orban）的民族主義政策。

今天的集會由規模不大的「雙尾狗黨」（Two-tailed Dog Party, MKKP）發起，回應奧班的「青年民主黨」（Fidesz）主導的國會以驕傲大遊行可能對兒童有害為由，通過法律來禁止一年一度的同志遊行活動。

這項在國會快速通關的立法，同時允許當局對出席或籌備這類活動的人開罰，並動用臉部辨識工具來指認潛在的違法者。

儘管青年民主黨表示他們這麼做是在捍衛家庭價值觀，但批評人士認為，禁止驕傲大遊行的舉動，是明年大選選前更全面打壓民主自由的一環。奧班明年大選將面臨強勁的反對派挑戰，近期有部分民調顯示，反對派聲勢領先。

根據法新社記者團隊的報導，超過1萬人參加這場在布達佩斯（Budapest）舉行、以幽默方式傳達嚴肅訴求的示威行動。他們揮舞著灰色旗幟，包括被轉成灰階的彩虹旗，主張「灰色驕傲」（Gray Pride）。

一名抗議人士向法新社表示：「看看這些現在穿著灰色系衣服的人，這正是所謂『一致性』的模樣。」

他還說：「這當然是說反話。我們並不希望人人都是一個樣子。」

另一名抗議者說，「幽默能揭穿荒謬」，並表示，這場集會以低調態度回應近期的情勢發展，並「藉此回應一個過於自以為是的政權」。

奧班2010年重新掌權以來，匈牙利通過一系列法律都因限縮匈牙利性別與性少數群體的權利，而飽受國內與歐洲聯盟的強烈批評。

匈牙利國會這個月14日將表決一項憲法修正案，用以加強禁止同志遊行的法律依據。

最新的各項舉措已經在匈牙利引發抗議潮，每週二都有數以千計的民眾在首都封鎖橋梁，要求撤銷禁止同志遊行的法律。

同志遊行主辦單位表示，他們仍計劃於6月28日舉行本年度的遊行。約有10多位歐盟議員表態將出席該活動。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雙尾狗黨近20年前以邊緣運動發跡，領袖柯瓦克斯（Gergely Kovacs）去年在布達佩斯一區的首長選舉中擊敗奧班的青年民主黨候選人，成功攻破前執政黨的鐵票區，自此一舉成名。

雙尾狗黨目前在國會中沒有席位，儘管它直指自己是極度分裂社會中唯一理性的選擇，但能否在明年獲得足夠支持進入國會，仍是未知數。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140413