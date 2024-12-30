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波蘭狀告歐洲法院 控匈牙利庇護遭通緝政治人物

2024/12/30 08:33
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（中央社記者彭維楀華沙29日專電）波蘭澤特廣播電（Radio Zet）報導，波蘭副外交部長謝伊納（Andrzej Szejna）近日表示，波蘭將針對匈牙利政治庇護被通緝的波蘭政治家羅曼諾夫斯基一事，告上歐洲法院（CJEU）。

羅曼諾夫斯基（Marcin Romanowski）被指控的罪行主要與他在法律與正義黨（PiS）政府任職期間的行為有關，包括參與有組織犯罪集團和濫用權力，可能面臨長達25年的監禁。

波蘭法院進行審前拘留，並先後釋出國內和歐洲逮捕令。然而，羅曼諾夫斯基卻在匈牙利現身，並成功獲得庇護，理由是波蘭司法體系的政治化可能使他無法獲得公平審判。

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）政府表示一切符合歐盟法律，卻遭波蘭外交部強烈反對，向匈牙利遞交抗議信，並召回駐布達佩斯大使以示不滿。副外交部長謝伊納形容匈牙利此舉為親俄和不友好行為。

波蘭計劃根據「歐洲聯盟運作條約」第259條向歐洲法院提起訴訟，指控匈牙利違反歐盟成員國間的合作義務。若波蘭正式提起訴訟，案件將需經歐盟委員會審查並發表意見，整個法律程序可能耗時兩年。

羅曼諾夫斯基在獲得庇護後釋出返回波蘭的5項條件必須得到滿足，才會回國接受審判。這些條件主要涉及撤銷現任政府對司法系統的改革措施，具體包括，恢復司法獨立，要求取消政府對法院和法官的政治干預；確保司法機構的獨立性，撤銷對法官的懲戒措施，停止對批評政府的法官進行懲戒處分，恢復被解職法官的職位。

另外還包括，恢復憲法法庭的合法性，要求重新任命合法的憲法法庭法官，確保運作符合憲法規定；保障媒體自由，停止壓制獨立媒體，確保新聞自由和言論自由；確保公平選舉，要求建立獨立的選舉監督機構，確保未來選舉的公正性和透明度。

波蘭政府回應，這些要求毫無根據，波蘭的司法改革旨在扭轉PiS執政期間對法治的侵害。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）早先與匈牙利總理奧班通話，但並未透露具體細節。

此案不僅涉及波匈雙邊關係，還可能影響歐盟內部的司法合作與信任。波蘭的訴訟計劃表明決心維護歐盟法律的權威，並對抗它認為的司法不公與政治干預。（編輯：韋樞）1131230

羅曼諾夫斯基
匈牙利政治庇護波蘭前副司法部長 雙方關係緊張
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