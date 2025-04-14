盧比歐：美國遣送10名「罪犯」至薩爾瓦多

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，來自兩個拉丁美洲幫派的10名「罪犯」已抵達薩爾瓦多。薩爾瓦多是美國打擊非法移民的重要盟友。

綜合法新社與路透社報導，盧比歐在社群平台X寫道，遭驅逐出境的人「來自MS-13與阿拉瓜火車（Tren de Aragua）外國恐怖組織」。薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）明天將赴華盛頓與美國總統川普會談。

盧比歐補充道，川普總統和薩爾瓦多總統布格磊之間的聯盟「已成為我們西半球安全與繁榮的典範」。

川普與布格磊已成為親密合作夥伴，布格磊同意接受數百名遭美國驅逐出境的移民並將他們視為罪犯，其中大部分被指控為委內瑞拉黑幫阿拉瓜火車或薩爾瓦多MS-13幫派的成員。

多名遭遣送男子的律師表示，他們從未被判有罪，有些人只是因為刺青而被認為與幫派有關。

民主黨與人權組織對驅逐出境的決定提出質疑，他們表示，移民未經正當程序就被送往薩爾瓦多惡名昭彰的嚴酷監獄。

在薩爾瓦多被拘留的移民律師與親屬表示，他們不是幫派成員，也沒有機會對美國政府的指控提出異議。

人權人士譴責薩爾瓦多巨大的反恐怖主義監禁中心（CECOT）生活條件惡劣，這所關押遭美國驅逐出境人士的監獄，費用由美國承擔。

布格磊為大力打擊幫派暴力，下令建造這座可容納4萬名囚犯的監獄。

美國下級法院稍早曾下令禁止使用1798年的一項鮮為人知的法律，驅逐無證的委內瑞拉人，這項法律先前僅用於戰爭期間。不過美國最高法院上週同意川普政府的作法，撤銷了這項命令。

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不過最高法院也明確表示，必須給予可能被驅逐出境者機會依法對他們的驅逐令提出異議。

但法院並未說明那些已在薩爾瓦多的人，要如何尋求對驅逐令的司法審查。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140414