沙塵暴襲擊伊拉克中、南部 逾1800人呼吸問題就醫

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（中央社納加夫14日綜合外電報導）伊拉克衛生官員表示，伊拉克中部與南部今天遭沙塵暴襲擊，導致超過1800人因呼吸系統問題而接受治療。

法新社報導，受到今年迄今最大沙塵暴影響，伊拉克南部省分納加夫（Najaf）和巴斯拉（Basra）籠罩在詭異的橘色塵霾中，造成能見度下降，當局因此暫時關閉當地機場。

聯合國指出，伊拉克長期忍受炙熱的夏季與頻繁的沙塵暴，是全球受氣候變遷影響最嚴重的5個國家之一。

伊拉克南部穆塔納省（Muthanna）衛生官員阿賈利（Mazen al-Egeili）表示，省內的醫院已收治至少700起呼吸困難病例。而根據納加夫省衛生主管機關，該省已有超過250人送醫住院治療。

一位法新社攝影記者在納加夫發現，警察和行人紛紛戴上口罩，以防止吸入瀰漫在空氣中的大量塵埃。在附近的救護車內，醫護人員正在協助一名呼吸困難的年輕男子。

迪凡尼亞省（Diwaniyah）衛生部門新聞官基納尼（Amer al-Kinani）表示，至少有322名患者（含孩童）湧入省內醫院就診。

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根據當地衛生官員，在濟加爾省（Dhi Qar）和巴斯拉省，有超過530人出現呼吸方面的問題。

伊拉克氣象局表示，這場沙塵暴將能見度大幅削減至不到1000公尺，但預計會在明天上午前逐漸消散。（實習編譯：戴岑潔/核稿：嚴思祺）1140415