ASML執行長稱關稅添不確定性 維持今年銷售預測不變

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（中央社海牙16日綜合外電報導）荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾控股公司（ASML）執行長今天表示，關稅「增添宏觀環境不確定性」，但他維持今年銷售預測不變。

法新社報導，ASML今年第1季淨利24億歐元，相較於去年第1季淨利12億美元。

ASML執行長福克（Christophe Fouquet）說：「目前為止，我們和客戶的對話支持我們的預測，那就是2025和2026將會是成長年。」

「然而，近期關稅消息已增添宏觀環境不確定性，局勢將維持動盪一段時間。」

ASML預測今年銷售金額將介於300至350億歐元之間，與之前的預測相同。

至於市場關注的未來表現指標，ASML首季淨訂單為39億歐元，低於去年第4季的71億歐元。

首季銷售額為77億歐元，符合ASML的預期。

執行長福克預測第2季總淨銷售介於72億至77億歐元之間。

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長期來看，ASML預測人工智慧（AI）市場的快速擴張將帶動銷售在2030年前攀升到440至600億歐元之間。

在談到關稅對公司財務衝擊時，福克表示，「公司目前還不知道該如何量化。但長期來看，絕對將增添不確定性」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140416